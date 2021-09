The Medium arriva oggi su PS5, pubblicato il trailer di lancio

Dopo essere stato pubblicato nei mesi scorsi su PC e Xbox Series X|S, The Medium arriva oggi anche su PS5. Per celebrarne il lancio sulla console Sony, gli sviluppatori hanno confezionato un nuovo trailer.











Il video presente qui in alto mette in evidenza anche le caratteristiche del controller DualSense, pienamente supportato dallo studio polacco. Inoltre, Bloober Team e Koch Media hanno pubblicato oggi la versione fisica di The Medium per PC, Xbox Series X|S e PS5. Il gioco è disponibile in un’edizione fisica standard e una The Medium: Two Worlds Special Launch Edition che include un’esclusiva confezione Steelbook, la colonna sonora originale e un artbook con copertina rigida di 32 pagine.

Il gioco è disponibile anche in formato digitale su PlayStation Store.