Marvel's Avengers: a breve informazioni sui prossimi contenuti

A circa un anno dal lancio di Marvel’s Avengers, Square Enix e Crystal Dynamics si preparano ad annunciare la roadmap dei contenuti in arrivo prossimamente.

La notizia è stata data tramite un messaggio pubblicato sul sito ufficiale del gioco: qui leggiamo che i nuovi contenuti verranno annunciati il prossimo 8 settembre. In quell’occasione, gli sviluppatori sveleranno cosa bolle in pentola per il resto del 2021, con uno sguardo rivolto verso il futuro.

Da notare che tra i contenuti annunciati diverso tempo fa, addirittura prima del lancio di Marvel’s Avengers, manca ancora all’appello Spider-Man. L’eroe dovrebbe vedere la luce solamente sulle piattaforme PlayStation, ma non sappiamo ancora quando.

Condividi con gli amici Inviare