Crysis Remastered Trilogy: annunciata la data di uscita per PC e console

Crytek ha annunciato la data di uscita di Crysis Remastered Trilogy, la raccolta che include le campagne single player dei tre Crysis, opportunamente rimasterizzate.











La trilogia sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch dal prossimo 15 ottobre al prezzo di € 49,99. Dal momento che la versione rimasterizzata del primo Crysis è già disponibile su queste piattaforme, Crytek renderà acquistabili separatamente anche Crysis 2 Remastered e Crysis 3 Remastered al prezzo di € 29,99 ciascuno.

La Crysis Remastered Trilogy è ottimizzata e migliorata per le piattaforme di nuova generazione: su Xbox Series X e PlayStation 5 i Crysis gireranno tra 1080p e 4K fino a 60 FPS, ottenuti con Dynamic Resolution per prestazioni eccellenti sugli hardware di oggi. Oltre ai sostanziali miglioramenti in termini di prestazioni, Crysis Remastered Trilogy presenta un’illuminazione migliorata e personaggi, armi e ambienti visivamente perfezionati, oltre a texture ad alta definizione per immagini cristalline.