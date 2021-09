Nintendo Switch Online: in arrivo i giochi per Game Boy?

Sembra che la Casa di Kyoto sia in procinto di aggiungere i videogiochi per Game Boy e Game Boy Color nell’abbonamento al servizio Nintendo Switch Online. Secondo le indiscrezioni riportate da NintendoLife ed Eurogamer, infatti, la Grande N sarebbe pronta ad aumentare la dimensione del catalogo introducendo l’emulazione di queste due piattaforme, da aggiungere ai titoli per NES e SNES già presenti nel servizio (circa un centinaio).

Da notare che i giochi per Game Boy e Game Boy Color potrebbero arrivare già nel corso di questo mese, d’altronde Nintendo Switch Online venne lanciato ufficialmente a settembre del 2018 con i soli giochi NES, mentre i titoli per SNES arrivarono esattamente un anno dopo, nel settembre del 2019. È dunque probabile che la compagnia giapponese voglia celebrare il terzo anniversario del servizio con un gradito regalo per gli abbonati.

