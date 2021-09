Battlefield Mobile spunta a sorpresa su Google Play Store

Annunciato all’inizio dell’anno, Battlefield Mobile è ora comparso a sorpresa su Google Play Store. L’incarnazione free-to-play del celebre sparatutto targato DICE ed Electronic Arts non è per ora scaricabile, né è disponibile la pre-registrazione, questo perché gli sviluppatori hanno intenzione di distribuire una prima versione del gioco nei soli territori dell’Indonesia e delle Filippine.

DICE fa sapere che i test in questi due paesi asiatici partiranno in autunno, con la possibilità che le sessioni di prova vengano estese anche ai residenti in altre regioni del mondo. Solo allora verranno aperte le pre-registrazioni e sarà successivamente possibile scaricare il gioco.

Nel frattempo sono stati diffusi i primi screenshot di Battlefield Mobile, che trovate qui di seguito.

