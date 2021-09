League of Legends: un trailer presenta Vex, l'Ombramante

I campi di battaglia di League of Legends sono decisamente ricchi d’azione e chiassosi… fin troppo, per il nuovo campione in arrivo sulla Landa degli Evocatori. Decisamente non il personaggio più socievole dell’intero cast (a meno che non siate una certa mummia piagnucolona), Vex l’Ombramante non vede l’ora di mettere fine a tutta questa confusione e tornare a farsi un bel sonno ristoratore. E a giudicare dal trailer di presentazione, sembra proprio i mezzi non le manchino.











La piccola, oscura yordle ha tutto l’aspetto di un incantatore da corsia centrale, e non dubitiamo che tutte le sue abilità ad area e l’alta mobilità finiranno per causare un sacco di scompiglio durante gli scontri più accesi. Al solito, per scoprire nel dettaglio il funzionamento delle abilità di questo nuovo campione di League of Legends dovremo attendere la vetrina campione, in arrivo prossimamente.