Se gran parte del pubblico di Twitch ama seguire competizioni accanite, ciò non significa che i giochi narrativi non abbiano la loro fetta di fedeli spettatori. E, a volte, a questi spettatori magari non dispiacerebbe poter dire la loro. Proprio per offrire un meccanismo che faciliti questo tipo di interazioni Life is Strange: True Colors implementerà la Crowd Choice di Twitch, che permetterà ai giocatori di dare una voce anche al suo pubblico, in due diverse modalità:

Full Democracy: lascerete che sia il pubblico a compiere la scelta più saggia… o più esilarante.

Suggestion: per chi preferisce tenere per sé la decisione finale.

Per attivare la Crowd Choice sarà necessario collegare il proprio account Square Enix Members al gioco supportato e, dopo averlo avviato, attivare la modalità Crowd Choice dal menù Live Stream. L’estensione può essere installata seguendo questo link. Ricordiamo che Life is Strange: True Colors uscirà il 10 settembre.