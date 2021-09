505 Games festeggia quindici anni con video di auguri e sconti speciali

Quindici anni fa, in quel di Milano, sorgeva 505 Games. Tre lustri dopo, il publisher è diventato una realtà affermata sullo scenario internazionale pubblicando titoli di prima classe come Assetto Corsa Competizione, Death Stranding e Control, e ha deciso di festeggiare alla grande questo importante traguardo. Prima di tutto i video di auguri, che fra gli altri vedono la partecipazione di Hideo Kojima, Koji “IGA” Igarashi, Sam Lake e Courtney Hope:











505 Games, però, ha deciso anche di ringraziare i giocatori che hanno sostenuti i titoli da essa pubblicati tramite una serie di sconti su tutte le piattaforme. Su Steam, per esempio, potremo trovare Death Stranding, Control Ultimate Edition e Assetto Corsa Competizione al 60% di sconto e Bloodstained: Ritual of the Night al 50% di sconto. Le celebrazioni per questo quindicesimo compleanno dureranno per tutto il mese di settembre, con interviste, giveaway e altro ancora che potrete trovare sul sito ufficiale.