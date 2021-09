Diablo II: Resurrected, ecco i trailer dell'Amazzone e del Paladino

Continua la serie di trailer dedicati alle varie classi di Diablo II: Resurrected. Dopo Barbaro e Incantatrice, è giunto il turno di Paladino e Amazzone, che si mostrano in forma splendente in questa versione della grafica ammodernata. Un po’ meno contenti saranno contenti i demoni che scorazzano per Sanctuary, ma peggio per loro: i poteri della luce del Paladino e l’indomabile spirito guerriero dell’Amazzone non si faranno certo scrupoli a sterminare le loro orde.

Ricordiamo che Diablo II: Resurrected uscirà il 23 settembre su PC e console, e che se siete curiosi di saperne di più Alessandro Alosi ha potuto provarlo in anteprima (fortunello!).