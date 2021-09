Brendan Greene parla dei suoi progetti futuri, riprenderà prologue

A poca distanza dall’annuncio della sua separazione da Krafton, Brendan “PlayerUnknown” Greene ha pubblicato un lungo video su Twitter in cui parla del suo prossimo progetto. A quanto pare, con il suo studio PlayerUnknown Productions riprenderà prologue, titolo mostrato al pubblico per la prima volta due anni fa con un breve teaser.











Brendan Greene ha parlato del suo obiettivo, cioè creare un mondo open world che vada oltre ciò che oggi siamo abituati a vedere. Per fare ciò, lui e il suo team sfrutteranno un algoritmo che, tramite il machine learning, creerà un mondo realistico, credibile e interamente esplorabile ogni volta che lanciamo una nuova partita. Per quanto riguarda la struttura del gioco, si tratterà di un titolo survival, nel quale ci ritroveremo senza nessuna indicazione in un mondo ostile, dove dovremo trovare da soli un modo per sopravvivere e prosperare. In particolare, ha sottolineato come “il tempo metereologico sarà sempre contro di voi”.

Brendan Greene ha anche accennato a una prossima tech demo di prologue, e a come il team intenda renderla disponibile a un prezzo a scelta del giocatore. Gli aggiornamenti in merito saranno pubblicato prossimamente sul sito ufficiale di PlayerUnknown Productions.