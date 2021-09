Lost Judgment: pubblicata la roadmap dei DLC

A tre settimane di distanza dal lancio di Lost Judgment, SEGA ha deciso di rivelare quali saranno i suoi piani per i DLC. Come riportato sulla roadmap, alcuni di questi saranno disponibili fin dal primo giorno, mentre altri arriveranno nelle settimane seguenti. Ecco la lista di contenuti aggiuntivi previsti per il titolo investigativo di Ryu Ga Gotoku Studio:

Quick-Start Support Pack: un kit di oggetti utili che viene fornito con tutti i pre-order. Include il Wayfarer’s Lucky Cat da esporre nell’ufficio di Yagami per portare fortuna e denaro in base alla distanza percorsa, oggetti per la salute di Staminan Spark e tre ricette di estratto per sintetizzare buff di combattimento temporanei, per sfere di energia lanciabili, attacchi imbevuti di fuoco e recupero rapido.

un kit di oggetti utili che viene fornito con tutti i pre-order. Include il Wayfarer’s Lucky Cat da esporre nell’ufficio di Yagami per portare fortuna e denaro in base alla distanza percorsa, oggetti per la salute di Staminan Spark e tre ricette di estratto per sintetizzare buff di combattimento temporanei, per sfere di energia lanciabili, attacchi imbevuti di fuoco e recupero rapido. Detective Essentials Pack: d isponibile al lancio per coloro che prenoteranno la Digital Deluxe o la Digital Ultimate Edition. Include tre nuovi colori per lo shiba inu, quattro giochi aggiuntivi SEGA Master System giocabili per la console dell’ufficio di Yagami, l’Hover Drive con nuovo skate park e altri personaggi, oltre a sei ricette di estratto per potenziare temporaneamente Yagami con abilità straordinarie, dai laser ki alla telecinesi. Potremo inoltre mettere alla prova la nostra forza contro Shin Amon in The Gauntlet.

isponibile al lancio per coloro che prenoteranno la Digital Deluxe o la Digital Ultimate Edition. Include tre nuovi colori per lo shiba inu, quattro giochi aggiuntivi SEGA Master System giocabili per la console dell’ufficio di Yagami, l’Hover Drive con nuovo skate park e altri personaggi, oltre a sei ricette di estratto per potenziare temporaneamente Yagami con abilità straordinarie, dai laser ki alla telecinesi. Potremo inoltre mettere alla prova la nostra forza contro Shin Amon in The Gauntlet. School Stories Expansion Pack : disponibile il 26 ottobre per coloro che prenoteranno la Digital Deluxe o la Digital Ultimate Edition, questo pacchetto include attività per approfondire le interazioni con i club della scuola. Inoltre, Yagami potrà adottare il nuovo stile di combattimento ispirato alla boxe, che andrà ad aggiungerci ai tre stili di arti marziali tradizionali.

: disponibile il 26 ottobre per coloro che prenoteranno la Digital Deluxe o la Digital Ultimate Edition, questo pacchetto include attività per approfondire le interazioni con i club della scuola. Inoltre, Yagami potrà adottare il nuovo stile di combattimento ispirato alla boxe, che andrà ad aggiungerci ai tre stili di arti marziali tradizionali. The Kaito Files Story Expansion: una modalità storia aggiuntiva con protagonista Masaharu Kaito, il socio di Yagami. Disponibile nella primavera del 2022 con i pre-order della Digital Ultimate Edition.

SEGA ci informa inoltre che i preorder di Lost Judgment, che uscirà su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, sono già disponibili.