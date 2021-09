Horizon Forbidden West: Sony fa marcia indietro sull'upgrade a pagamento

La settimana scorsa abbiamo segnalato che Sony avrebbe offerto un upgrade dalla versione PS4 a quella PS5 di Horizon Forbidden West solamente previo esborso di denaro. Ora, dopo le rimostranze dei fan, Sony ha deciso di fare marcia indietro e garantire ai futuri possessori della versione PS4 del gioco l’aggiornamento gratuito all’edizione next-gen.

Tuttavia, il presidente di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha precisato che si tratterà di un’eccezione alla regola. Ciò significa che in futuro le esclusive cross-gen prodotte direttamente da Sony richiederanno un esborso extra di denaro per l’acquisto dell’upgrade. Ryan cita esplicitamente il prossimo God of War e Gran Turismo 7, i quali saranno entrambi pubblicati sia su PS4 che PS5.

