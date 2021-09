Splitgate: la modalità battle royale non è nei piani degli sviluppatori

Tra le tante modalità di gioco già presenti in Splitgate, e di cui abbiamo in parte parlato nel nostro articolo sulla Season 0, ne manca una di stampo battle royale.

Alcuni utenti hanno chiesto direttamente agli sviluppatori se tra i progetti del team vi sia anche l’aggiunta di una battle royale in Splitgate, tuttavia 1047 Games ha risposto che l’implementazione di questa modalità non è nei piani dello studio. La software house ha precisato che di solito ha un approccio molto aperto nei confronti delle richieste dei giocatori, ma nel caso della battle royale è davvero improbabile che questa venga aggiunta in futuro.

