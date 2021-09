F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, pubblicato il trailer di lancio

In attesa della pubblicazione su PS4 e PS5 prevista per la giornata di domani, il publisher bilibili ha pubblicato il trailer di lancio di F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch.











Il metroidvania sviluppato da TiGames metterà il giocatore nei panni di un coniglio antropomorfo impegnato a combattere la Legione Robotica che ha sottomesso la citta di Torcia. Durante l’avventura ci troveremo ad affrontare nemici di ogni sorta, acquisendo potenziamenti e imparando a padroneggiare le varie armi a disposizione del protagonista, mentre esploreremo una città occupata con un’estetica diesel-punk.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch sarà disponibile anche su PC, tuttavia ancora non si conosce la data di uscita di questa versione.