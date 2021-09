Alan Wake Remastered potrebbe essere annunciato a breve

Di Alan Wake Remastered se ne parla da diverso tempo ormai: l’ultimo avvistamento risale allo scorso giugno, quando ne segnalammo la presenza nel database dell’Epic Games Store. Ora però le voci su una possibile riedizione del titolo targato Remedy Entertainment si sono fatte molto più insistenti, soprattutto alla luce della presenza del gioco nel catalogo di un noto rivenditore taiwanese (via Gematsu).

Stando alle ultime indiscrezioni, Alan Wake Remastered dovrebbe approdare il prossimo 5 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S, mentre l’annuncio ufficiale è atteso per il 9 settembre, durante lo showcase PlayStation.

Restiamo in attesa di saperne di più.

