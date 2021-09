Tripwire nella bufera dopo le dichiarazioni antiabortiste del suo presidente

Sarà una lunga settimana quella che si appresta ad affrontare John Gibson, il presidente di Tripwire Interactive, dopo il tweet che ha pubblicato nelle scorse ore. Gibson si è espresso a favore di una nuova legge antiabortista promulgata dallo stato del Texas.

Secondo quanto leggiamo sulle pagine di PC Gamer, questa legge impedisce agli ospedali e alle cliniche di effettuare aborti se nel feto viene individuato il battito cardiaco, cosa che solitamente avviene dopo appena sei settimane dal concepimento (ossia quando difficilmente ci si accorge di una gravidanza). La nuova legge permette anche a dei semplicissimi privati cittadini di denunciare le cliniche che effettuano aborti contravvenendo alle disposizioni legali, offrendo loro una ricompensa di 10 mila dollari al termine del processo. Si tratta dunque di una legge controversa che va a limitare fortemente i diritti delle donne, dunque non stupisce che moltissimi utenti di Twitter si siano scagliati con forza contro il presidente di Tripwire Interactive: tra questi troviamo anche diversi nomi noti dell’industria, come Cory Barlog e Cliff Bleszinski, rispettivamente autore dell’ultimo God of War e creatore di Gears of War.

Non è tutto, però, dal momento che le dichiarazioni di Gibson hanno dato il via a una reazione a catena che ha portato alcuni partner commerciali di Tripwire Interactive a prendere le distanze dalla compagnia. Come Torn Banner Studios, autore di Chivalry II (pubblicato dalla compagnia di Roswell), che via Twitter ha diffuso un breve comunicato con il quale si dissocia da qualsiasi posizione espressa da John Gibson. Ben più forte, invece, l’azione intrapresa da Shipwright Studios, che da oltre tre anni collabora con Tripwire: in questo caso è stato dato il via al processo di chiusura unilaterale di tutti i contratti stipulati con la compagnia. Shipwright Studios non ha dunque intenzione di continuare a lavorare con Tripwire Interactive dopo le dichiarazioni espresse dal suo presidente.

Con buona probabilità sentiremo ancora parlare di questa vicenda nelle prossime ore e nei giorni a venire, pertanto non mancheremo di tenervi informati in caso di eventuali sviluppi.

