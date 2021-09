The Sims 4: arriva l'aggiornamento per Un Giorno alla Spa

Electronic Arts e Maxis hanno fatto sapere che domani, martedì 7 settembre, verrà pubblicato un aggiornamento per il game pack Un Giorno alla Spa di The Sims 4 che porterà con sé diverse novità.











I sims potranno rilassarsi alla Spa Equilibrio Perfetto, dove oltre ai trattamenti abituali come i massaggi con le pietre potranno concedersi nuovi servizi come manicure, pedicure e maschere di bellezza. Inoltre vengono aggiunte le nuove aspirazioni “Guru zen” e “Specialista dell’autoterapia”. Per finire, anche i sims bambini possono unirsi al divertimento partecipando alle sessioni di yoga e meditazione.