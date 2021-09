Stardew Valley: Eric Barone non sa se ci saranno altri aggiornamenti

Il corposo aggiornamento 1.5 ha portato un sacco di novità interessanti su Stardew Valley, ma può anche darsi che sia l’ultimo per il simulatore di vita in campagna. Al termine della Stardew Valley Cup, il creatore del gioco Eric “ConcernedApe” Barone ha infatti dichiarato di non essere sicuro se riuscirà a mettere da parte il tempo necessario per lavorare a un nuovo aggiornamento. Ultimamente, gran parte delle sue energie sono infatti state assorbite dal nuovo gioco che ha in cantiere.

Eric Barone ha anche condiviso qualche informazione su questo progetto. Prima di tutto, adotterà una prospettiva simile a quella di Stardew Valley, e sarà anch’esso in pixel art. Niente rape, carote e cavoli da coltivare, però: la prossima fatica di ConcernedApe non sarà dedicata al mondo dell’agricoltura. Per l’annuncio ufficiale, a quanto pare, non ci sarà da attendere molto.