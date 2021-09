Diablo II: Resurrected, ecco il trailer del Druido

Se volete che a guidare la vostra lotta contro le demoniache forze che imperversano in quel di Diablo II: Resurrected non siano poteri della luce o un ferreo addestramento militare ma le primali forze della natura, allora il Druido è sicuramente la classe perfetta per voi. L’ultimo trailer pubblicato da Blizzard è dedicato proprio a questa classe, e allo sconquasso che è in grado di causare.











Proprio come nel gioco originale, anche in questo caso il Druido potrà non solo controllare la furia degli elementi o evocare compagni animali, ma anche trasformare sé stesso in un temibile licantropo. Diablo II: Resurrected sarà disponibile a partire dal 23 settembre su PC e console.