MSI: prende il via la promozione Back to School

Ricomincia la scuola, e con essa torna anche la promozione Back to School di MSI. L’offerta, che durerà dal 6 al 30 settembre, prevede un cashback che arriva fino a 80€ per l’acquisto di prodotti selezionati presso i rivenditori associati. La lista include prodotti di alta qualità, come per esempio le schede madri X570S e B550, i dissipatori a liquido serie K, alimentatori e chassis da gaming e, per chiudere in bellezza, anche la linea di sedie da gaming targate MSI. Tenete presente che il periodo per il redeem partirà il 20 settembre, 14 giorni dopo l’inizio dell’offerta, e si chiuderà il 28 ottobre. Potete trovare la lista completa di prodotti soggetti all’offerta Back to School sul sito ufficiale.

