Forspoken: novità in arrivo a breve per l'open world di Square Enix

Ci sarà ancora da aspettare almeno qualche mese per Forspoken, svelato ufficialmente a marzo e in arrivo nel corso del 2022. Sembra però che presto potremo scoprire qualche altra novità sul progetto open world di Square Enix e Luminous Productions: a rivelarlo è Ella Balinska, attrice che presta le fattezze alla protagonista del gioco, tramite il suo profilo Instagram. Nella descrizione della foto possiamo infatti leggere “Forspoken content pending”, a indicare appunto nuovo materiale in arrivo. E il candidato più plausibile per le novità in arrivo è sicuramente il PlayStation Showcase di giovedì prossimo, specie visto che il gioco è attualmente confermato solo per PC e PS5. Attenderemo con la dovuta pazienza.

