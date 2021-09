Terminator: Resistance, DLC in arrivo a novembre

Tramite il suo profilo Twitter, il publisher Reef Entertainment ha anticipato che Terminator: Resistance si arricchirà presto di un nuovo DLC. Pochi i dettagli rivelati, se non il fatto che ad assegnarci quest’ultima missione sarà John Connor in persona, che il DLC sarà ambientato dopo la fine della storia principale e che arriverà a novembre. Reef Entertainment ha in ogni caso promesso di aggiornarci a breve.

Non si tratta nemmeno della prima volta che lo studio di sviluppo aggiunge contenuto al suo titolo: a luglio dell’anno scorso aveva infatti aggiunto gratuitamente la modalità Infiltrator, che ci calava nei panni di un T-800 impegnato ad eliminare un bersaglio di primo piano della Resistenza. A ben due anni di distanza dal lancio di Terminator: Resistance, non può che far piacere vedere una simile dedizione al prodotto.