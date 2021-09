Focus Home Interactive cambia nome, diventerà Focus Entertainment

Il publisher Focus Home Interactive, che di recente ha pubblicato titoli come Aliens: Fireteam Elite e Necromunda: Hired Gun, ha annunciato un cambio di nome. D’ora in poi, la realtà francese diventerà nota come Focus Entertainment, a sottolineare il suo impegno sempre più intenso nell’ambiente videoludico. “L’acquisizione di studi come Deck13 Interactive, StreumOn Studio, e più di recente Dotemu e la sua etichetta The Arcade Crew, dimostra il desiderio di Focus di integrare nel nostro ambizioso gruppo talenti e studio con visioni artistiche ben definite, così da promuovere la creazione di valore, di gameplay unici e anticipare trend commerciali”, si legge nell’annuncio.

