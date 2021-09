Sony Interactive Entertainment ha svelato i videogiochi in arrivo oggi nel catalogo di PlayStation Now, il servizio in abbonamento della compagnia giapponese che permette di scaricare o giocare via streaming a un’ampia selezione di titoli.

Per quanto riguarda i giochi di settembre, questi includono:

Final Fantasy VII

Killing Floor 2

Tekken 7 (disponibile fino al 28 febbraio 2022)

(disponibile fino al 28 febbraio 2022) Moonlighter

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition

Windbound