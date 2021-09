Call of Duty: Vanguard, stasera il reveal del multiplayer

Activision e Sledgehammer Games ci danno appuntamento alle 19:00 di stasera per l’evento di reveal del multiplayer di Call of Duty: Vanguard, ultima incarnazione della celebre saga di sparatutto in soggettiva.

Durante la diretta che verrà trasmessa sul canale Twitch di Call of Duty, gli sviluppatori punteranno i riflettori sulle nuove modalità multiplayer introdotte in Vanguard, sulle mappe e sulle armi disponibili. Inoltre verranno forniti ulteriori dettagli sulla beta.

Ricordiamo che l’uscita del gioco è fissata per il 5 novembre prossimo.

