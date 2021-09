The Outer Worlds: Assassinio su Eridano da domani su Switch

Private Division e Obsidian Entertainment hanno fatto sapere che Assassinio su Eridano, la seconda espansione di The Outer Worlds già disponibile su PC, PS4 e Xbox One, arriverà anche su Nintendo Switch nella giornata di domani.

Assassinio su Eridano è un giallo interstellare che vedrà i giocatori vestire i panni di un investigatore improvvisato. A loro il compito di risolvere il mistero della morte di Helen Alcione, il volto della Rizzo. L’espansione innalza di 3 il livello massimo, aggiunge nuove armi scientifiche, nuove armature e sblocca nuove opzioni per la configurazione delle abilità.

