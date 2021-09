Gran Turismo Sport sta per aggiornarsi, novità al PlayStation Showcase?

Polyphony Digital ha annunciato che tra pochi giorni verrà pubblicato un nuovo aggiornamento per Gran Turismo Sport. L’update verrà diffuso il 9 settembre, esattamente lo stesso giorno in cui Sony terrà il suo prossimo PlayStation Showcase dedicato alle novità in arrivo su PS4 e PS5.

Lo studio giapponese non ha voluto far sapere cosa introdurrà questo nuovo aggiornamento: un comportamento piuttosto insolito per il team di Kazunori Yamauchi, sempre pronto a tenere informati i fan della serie motoristica. È dunque plausibile che questo prossimo update possa in qualche modo spianare la strada a un annuncio legato a Gran Turismo 7, attualmente in sviluppo e la cui pubblicazione è prevista per il prossimo futuro sia su PS4 che su PS5.

