Vampire: The Masquerade Bloodhunt disponibile su Steam in Early Access

Arriva oggi su Steam in Early Access il nuovo videogioco di Sharkmob: stiamo parlando di Vampire: The Masquerade Bloodhunt, particolare titolo multiplayer di stampo battle royale ambientato nel Mondo di Tenebra.

In Bloodhunt impersoniamo un potente vampiro intrappolato nella città di Praga, dove i vampiri hanno dato il via a una guerra intestina che farà scorrere il sangue nelle strade della capitale ceca. Possiamo scegliere a quale clan allearci nonché personalizzare il nostro vampiro prima di scendere in battaglia e provare a eliminare gli altri contendenti.

Segnaliamo infine che Vampire: The Masquerade Bloodhunt è un titolo free-to-play.

