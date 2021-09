No Man's Sky: a cinque anni dal lancio, il giudizio su Steam torna positivo

Cinque anni fa, il lancio di No Man’s Sky fece decisamente scalpore, ma per i motivi sbagliati. Il gioco di Hello Games risultò infatti deludente, e fu accusato di aver tradito molte delle promesse fatte in sede di sviluppo. Da allora, però, le cose sono cambiate, e lo studio londinese nel frattempo ha rilasciato molti aggiornamenti gratuiti che hanno significativamente espanso il contenuto del gioco e le sue funzionalità. Il duro lavoro svolto ha di recente visto la sua ricompensa nel giudizio del gioco su Steam: di recente, No Man’s Sky ha raggiunto il 70% di recensioni positive.

La cosa è stata riconosciuta anche dal boss di Hello Games Sean Murray, che tramite il suo profilo Twitter ha espresso riconoscenza verso i giocatori. Ricordiamo che questo risultato giunge a poca distanza dal lancio del corposo aggiornamento Frontiers.