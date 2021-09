Kingdoms of Amalur Re-Reckoning: novità sul DLC Fatesworn

È passato ormai più di un anno da quando Kingdoms of Amalur è tornato a farsi vedere con la riedizione Re-Reckoning, annunciando anche una nuova espansione in arrivo. E proprio Fatesworn, questo il nome del contenuto addizionale, è riemerso dopo mesi di silenzio con un annuncio postato dagli sviluppatori sulla pagina Steam del gioco. Niente data di lancio, ma il post promette che il DLC è ormai nelle fasi finali di produzione, e dunque non dovrebbe mancare troppo prima di poterci mettere mano.

Per stuzzicare un po’ il nostro appetito, lo studio di sviluppo ha condiviso uno screenshot che ritrae una delle nuove ambientazioni di Fatesworn: Gale Crossing, snodo mercantile la cui storia è stata caratterizzata da alterne fortune. Come da tradizione di Kingdoms of Amalur, siamo sicuri che anche questa apparentemente tranquilla cittadina non sia troppo lontana da posti dove dovremo menare le mani…