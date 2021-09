World War Z: Aftermath, pubblicato un nuovo trailer di gameplay

Dopo che il trailer d’annuncio dei preorder ci ha mostrato le novità in arrivo su World War Z: Aftermath, Saber Interactive ha pubblicato un nuovo video di quattro minuti dedicato interamente al gameplay. Ispirato al film omonimo ed espansione standalone del gioco di due anni fa, questo sparatutto cooperativo ci vedrà affrontare orde di zombie in giro per il mondo. Preparate le armi.











I vari episodi serviranno anche a raccontare la storia dei sopravvissuti e della loro lotta con gli infetti, che li porterà anche in due nuove ambientazioni: Roma e la Kamchatka. Oltre a una serie di nuove armi e a un sistema di corpo a corpo completamente rivisto ed espanso, World War Z: Aftermath include anche una nuova minaccia che dovrebbe risultare familiare a chi apprezza un certo titolo ambientato nella Francia medievale. Già, stiamo proprio parlando di sciami di ratti zombie, anche loro pronti ad attendervi a partire dal 21 settembre.