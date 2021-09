Microids ha tre giochi di Asterix & Obelix in cantiere

Stando a quanto riportato da Eurogamer, il publisher Microids ha siglato un accordo con Albert Rene Editions per la pubblicazione di tre titoli dedicati ad Asterix & Obelix, in arrivo nei prossimi cinque anni. Il numero non include Asterix & Obelix: Slap them All, che sarà disponibile a partire dal 25 novembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

I tre titoli in via di produzione, inoltre, includeranno una varietà di generi: piuttosto sorprendente, visto che finora la quasi totalità dei giochi dedicati ai due indomabili guerrieri gallici li hanno visti prendere a sberloni legionari romani a dozzine e trangugiare litri di pozione magica. Ma qui in redazione non diremmo sicuramente di no a un’avventura grafica o un gioco di ruolo ambientato ai tempi delle guerre galliche!