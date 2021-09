Alan Wake Remastered confermato ufficialmente da Remedy

Tramite un annuncio pubblicato sul sito The Sudden Stop, Sam Lake di Remedy Entertainment ha confermato ufficialmente Alan Wake Remastered. Questa versione del titolo uscito originariamente nel 2010 arriverà su PC tramite Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Sam Lake non ha fornito una data di lancio, limitandosi a un generico “questo autunno”, che sembra fornire supporto al rumor che vede la remaster in arrivo il 5 ottobre.

Sam Lake ha inoltre voluto ringraziare i fan per l’amore che hanno dimostrato per lo scrittore maledetto e le sue tormentate vicende, e senza il quale questa remaster non sarebbe stata possibile. Pubblicato in accordo con Epic Games, Alan Wake Remastered includerà le due espansioni The Signal e The Writer, e manterrà intatto il gameplay dell’originale, presentando però una revisione del comparto tecnico, con nuovi modelli e cutscene.