Call of Duty: Vanguard, ecco il trailer di presentazione del multiplayer

Come promesso, Sledgehammer Games e Activision hanno rivelato tutta una serie di informazioni sul comparto multiplayer di Call of Duty: Vanguard. Sembra che questo capitolo della serie, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, continuerà la tradizione che lo vedo improntato a scontri ad alto tasso di spettacolarità, con un accento in particolare alla personalizzazione dell’esperienza. Il trailer di due minuti non manca infatti di mettere in mostra armi esagerate, esecuzioni senza pietà e tante, tante esplosioni.











Oltre al trailer, Sledgehammer Games ha anche scritto un lungo post ricco di interessanti informazioni. Prima di tutto, sono previste due beta: la prima avrà luogo fra il 10 e il 13 settembre solo su console Sony, e sarà riservata a chi ha fatto i preorder; la seconda sarà su tutte le piattaforme, e divisa in due scaglioni:

dal 16 al 17 settembre : open beta su PlayStation; solo per preordini su Xbox e PC (tramite Battle.net)

: open beta su PlayStation; solo per preordini su Xbox e PC (tramite Battle.net) dal 18 al 20 settembre: open beta su tutte le piattaforme

Le beta includeranno le tre modalità Deathmatch a squadre, Dominio e Uccisione Confermata, più la nuova modalità Pattuglia solo per la prima beta, e tre mappe; vale la pena tenere presente che nel gioco completo le mappe totali saranno ben 20. Call of Duty: Vanguard introdurrà inoltre nuove funzionalità di gameplay, come una distruzione aumentata degli ambienti e la possibilità di sparare alla cieca. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal 5 novembre.