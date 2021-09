Death Stranding: Director's Cut, il trailer finale firmato Hideo Kojima

Hideo Kojima ha pubblicato il trailer finale di Death Stranding: Director’s Cut, nuova versione del gioco in arrivo tra pochi giorni su PS5.











Il video presente qui in alto mette in risalto un mix di sequenze di gioco vecchie e nuove, ponendo l’accento sulle feature che verranno introdotte nella Director’s Cut. La nuova versione del gioco, infatti, offrirà nuovi gadget per il trasporto del carico, modalità di gioco aggiuntive come il poligono di tiro e un circuito di corse, nonché un sensibile upgrade grafico.

Death Stranding: Director’s Cut sarà disponibile su PS5 dal 24 settembre.