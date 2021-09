Far Cry 3 gratis su PC per un periodo di tempo limitato

In vista dell’imminente lancio di Far Cry 6, Ubisoft ha deciso di fare un piccolo regalo ai videogiocatori rendendo possibile riscattare gratuitamente una copia per PC di Far Cry 3.

Per approfittare della promozione basta seguire le semplici istruzioni presenti in questa pagina web. Segnaliamo, infine, che Far Cry 3 potrà essere riscattato senza sborsare un centesimo fino alle 8:30 dell’11 settembre. Il gioco rimarrà per sempre nella libreria del proprio profilo Ubisoft Connect anche dopo quella data.

