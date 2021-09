Encased è disponibile su PC, ecco il trailer di lancio

Prime Matter e Dark Crystal Games hanno pubblicato il trailer di lancio di Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG, da oggi disponibile su PC tramite Steam, GOG ed Epic Games Store.











“All’inizio non c’era nient’altro che il concetto di un gioco di ruolo con un’enorme libertà di scelta. Dopo tre anni di duro lavoro, siamo riusciti a creare un intero universo popolato da centinaia di personaggi, fazioni in guerra, anomalie, artefatti e misteri. Tutto questo sarebbe rimasto un sogno senza l’incredibile supporto della nostra community, investitori, editori e, soprattutto, giocatori. Questo è il percorso che abbiamo percorso insieme a voi“, ha dichiarato Viacheslav Kozikhin, Creative Director di Dark Crystal Games.

Presto saremo in grado di proporvi la nostra recensione di Encased, pertanto rimanete sintonizzati per saperne di più.