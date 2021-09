Life is Strange: True Colors, svelati i requisiti della versione PC

Tramite le FAQ di Life is Strange: True Colors, gli sviluppatori di Deck Nine Games hanno svelato i requisiti hardware della versione PC del gioco in uscita tra due giorni.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit Processore : AMD Phenom II X4 965, 3.40 GHz / Intel Core i5-2300, 2.80 GHz

: AMD Phenom II X4 965, 3.40 GHz / Intel Core i5-2300, 2.80 GHz RAM : 6GB

: 6GB Scheda video : Radeon HD 7790, 2 GB / GeForce GTX 750Ti, 2 GB

: Radeon HD 7790, 2 GB / GeForce GTX 750Ti, 2 GB Spazio su disco: 30GB

Requisiti raccomandati

Sistema operativo : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit Processore : AMD FX-8350, 4.00 GHz / Intel Core i5-3470, 3.20 GHz

: AMD FX-8350, 4.00 GHz / Intel Core i5-3470, 3.20 GHz RAM : 8GB

: 8GB Scheda video : Radeon RX 590, 8 GB / GeForce GTX 1060, 6 GB

: Radeon RX 590, 8 GB / GeForce GTX 1060, 6 GB Spazio su disco: 30GB

Requisiti 4K e ray-tracing

Sistema operativo : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit Processore : Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 5 2500X

: Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 5 2500X RAM : 16GB

: 16GB Scheda video : NVIDIA GeForce RTX 3080, 10 GB / AMD Radeon RX 6800 XT, 16 GB

: NVIDIA GeForce RTX 3080, 10 GB / AMD Radeon RX 6800 XT, 16 GB Spazio su disco: 30GB