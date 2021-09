Life is Strange: True Colors, Square Enix rivela la colonna sonora completa

Fin dal primo Life is Strange, la serie di avventure sviluppate da DONTNOD prima e Deck Nine Games poi si è sempre distinta per il suo accompagnamento musicale. Non mancherà di proseguire in questa tradizione anche True Colors, nuovo capitolo in arrivo il 9 settembre su PC e console; e proprio per dimostrare l’impegno e la cura profusi nella colonna sonora, Square Enix ha deciso di rivelare nella sua interezza le tracce che potremo ascoltare in Life is Strange: True Colors e nel suo DLC in arrivo a fine settembre, Wavelenghts.

Angus & Julia Stone, mxmtoon e Novo Amor sono ovviamente in primo piano, ma non sono gli unici ad aver collaborato alla creazione di un accompagnamento che si prospetta di prim’ordine, e che può già essere ascoltato su Spotify.