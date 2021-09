Far Cry 6 avrà l'upgrade gratuito a PS5 e Xbox Series X|S

In realtà, la notizia che Far Cry 6 prevede che chi ha acquistato la versione PS4 o Xbox One possa fare l’upgrade gratuito alle versioni PS5 e Xbox Series X|S non è del tutto nuova. Visti però alcuni sviluppi degli ultimi giorni, Ubisoft ha deciso che fosse una buona idea prendere la palla al balzo e ha sottolineato come chi ancora gioca su console di vecchia generazione non dovrà preoccuparsi nel caso decida di passare alla next-gen in futuro.

Ricordiamo che Far Cry 6 uscirà il 7 ottobre su PC e console, e ci vedrà guidare la rivoluzione contro il dittatore Anton Castillo, interpretato dall’attore Giancarlo Esposito. E per promuovere ulteriormente il suo prossimo titolo, nelle ultime ore Ubisoft ha deciso anche di regalare Far Cry 3 su PC.