Surviving Mars disponibile gratis su Steam

Se siete alla ricerca di qualcosa che possa intrattenervi per qualche ora (o forse anche di più) mentre attendete il prossimo gioco sulla vostra lista dei desideri, sappiate che ancora per qualche ora potrete accaparrarvi gratis Surviving Mars. Per usufruire dalla promozione vi basterà andare sulla pagina Steam del gioco, riscattarlo, iniziare il download e sperare di poter guidare la colonia di marziani verso fama e fortuna. Non esistate troppo, però, perché la promozione è valida solo fino a stasera alle 19:00.

Oltre a questa promozione speciale, Haemimont Games ha anche dato il via a sconti su buona parte del suo catalogo, inclusi i DLC di Surviving Mars, Omerta: City of Gangsters e Tropico 4.