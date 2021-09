Santa Monica Studio piange la scomparsa di George Mawle

Il mondo dei videogiochi non è solo sogni resi realtà e mondi fantastici: a volte tocca anche fare i conti con le asperità della vita. È quanto successo a Santa Monica Studio e in particolare al team che ha lavorato con George Mawle, Gameplay Engineer che si è occupato di gestire gli aspetti tecnici dietro alle Lame del Caos e all’Ascia del Leviatano. A ricordarlo ci hanno pensato Mihir Sheth, Combat Design Lead, e Sam Handrick, Gameplay Programmer.

Entrambi i colleghi, oltre a ricordare il contributo dato da George Mawle nella creazione di God of War e di altri titoli di Santa Monica Studio, ne hanno commemorato l’aspetto più umano. “Dopo il lancio di [God of War], diceva sempre che non pensava mai che avrebbe lavorato a un gioco e a funzionalità così amate, nella sua carriera ricca di alti e bassi. A due anni di distanza, ogni tanto se ne usciva con “Abbiamo davvero fatto un bel lavoro, vero?” Sì, George. Abbiamo fatto davvero un bel lavoro“, ha scritto Mihir Sheth.