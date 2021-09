The Riftbreaker uscirà ad ottobre, diffuso un nuovo trailer

Qua in redazione c’erano almeno un paio di persone che spazientavano perché ancora non si sapeva la data di lancio di The Riftbreaker, e finalmente potranno acquietarsi. EXOR Studios ha infatti rivelato quando potremo mettere le mani su questo tower defense misto gestionale misto top-down shooter, e cioè il 14 ottobre. Lo studio ha anche pubblicato un nuovo trailer, giusto per assicurarci che nessuno si sia dimenticato come funziona il gioco.











Oltre a smaciullare centinaia di esponenti della fauna locale, The Riftbreaker ci vedrà impegnati nella raccolta di risorse e nella costruzione di una base che ci permetta di ricercare tecnologie sempre più avanzate, così da poter creare un portale che faccia da collegamento per la Terra. Il gioco uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e sarà disponibile fin dal day one anche su Xbox Game Pass.