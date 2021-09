Sony acquisisce Firesprite, i creatori di The Persistence

Tramite il consueto annuncio sul PlayStation Blog, Sony ha diffuso la notizia della sua acquisizione dello studio inglese Firesprite. La realtà di Liverpool è stata descritta da Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios, come “uno studio ambizioso e ricco di creatività, abilissimo nel creare incredibili esperienze capaci di dimostrare tutto il potenziale del nostro hardware.” Firesprite conta circa 250 sviluppatori, e in passato ha pubblicato titoli come The Persistence, Air Force Special Ops: Nightfall e The PlayRoom, nel creare i quali ha già collaborato con Sony.



Alcuni di questi titoli hanno anche ricevuto adattamenti per la realtà virtuale, il che potrebbe far pensare che Sony intenda sfruttare questa nuova partnership per rinfoltire il suo catalogo VR. In realtà, Hermen Hulst stesso ha chiarito che non sarà necessariamente così in un’intervista con Gamesindustry.