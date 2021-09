MechWarrior 5: Mercenaries è in arrivo su PS4 e PS5

Piranha Games ha annunciato la data di uscita di MechWarrior 5: Mercenaries per PS4 e PS5, e non bisognerà attendere a lungo prima che l’utenza PlayStation possa salire a bordo di un colosso semovente di metallo.











Gli sviluppatori fanno infatti sapere che il gioco approderà su entrambe le piattaforme il 23 settembre. Inoltre, il lancio di Mechwarrior 5: Mercenaries coinciderà con la pubblicazione del nuovo DLC Heroes of the Inner Sphere. Non è finita qui giacché l’opera supporterà anche alcune feature di PS5, tra cui i feedback aptici e i grilletti adattivi del DualSense.