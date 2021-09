Il catalogo di GOG si arricchisce con alcuni classici targati Star Trek

In occasione del 55° anniversario di Star Trek, il catalogo di GOG si è appena arricchito di ben sei videogiochi del passato ambientati proprio nell’universo fantascientifico ideato da Gene Roddenberry, con altri due titoli in arrivo prossimamente.

Le opere in questione sono Star Trek Voyager: Elite Force e il suo sequel, Elite Force II, Star Trek: Bridge Commander, Star Trek: Starfleet Command III, Star Trek: Hidden Evil e Star Trek: Away Team. Ognuno di questi giochi è acquistabile al prezzo di € 9,99 ed è stato aggiornato affinché possa girare sui sistemi operativi moderni.

Infine, prossimamente su GOG arriveranno anche gli strategici Star Trek: Armada e Armada II.

