MSI presenta il monitor top di gamma Optix MEG381CQR Plus

MSI ha presentato il monitor Optix MEG381CQR Plus, una nuova soluzione top gamma con interfaccia HMI.

Il pannello curvo con raggio 2300R permette di aumentare l’immersività in-game, mentre la risoluzione UWQHD+ (3840×1600) è in grado di fornire dettagli estremamente nitidi. Inoltre Optix MEG381CQR Plus è certificato VESA DisplayHDR 600, per immagini dettagliate e con un’ampia gamma colore. Per finire il monitor ha una frequenza di aggiornamento di 175Hz e tempo di risposta di 1ms.

Il monitor MSI Optix MEG381CQR Plus sarà disponibile in Italia a novembre.

