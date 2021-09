Marvel's Avengers: ecco la roadmap di fine 2021

Square Enix e Crystal Dynamics hanno pubblicato la roadmap di Marvel’s Avengers che racchiude i contenuti in arrivo entro la fine del 2021 e l’inizio del prossimo anno.

Tra questi citiamo il ritorno di alcuni eventi a tempo già visti in passato, nonché il debutto del raid che vedrà i nostri eroi affrontare Ulysses Klaw. Nel periodo autunno/inverno sarà aumentato il level cap, mentre gli utenti PlayStation avranno accesso esclusivo a un nuovo eroe: Spider-Man. Tra le novità ci saranno anche nuovi oggetti di personalizzazione estetica e un evento cross-over in occasione del debutto della serie su Hawkeye targata Disney+.

