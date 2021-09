Fallout 76: disponibili gli strumenti di Fallout Worlds

Bethesda ha pubblicato l’aggiornamento Fallout Worlds per Fallout 76 che permette ai giocatori di creare mondi personalizzati, nonché di unirsi ai mondi pubblici progettati direttamente dagli sviluppatori.











La possibilità di creare mondi personalizzati è riservata agli abbonati a Fallout 1st, offrendo loro l’accesso a una vasta gamma di impostazioni di gioco e modificatori per personalizzare l’esperienza di gioco per sé e un massimo di sette amici da invitare nel proprio mondo customizzato.

Infine, tutti i giocatori di Fallout 76 possono provare i mondi pubblici gratuitamente. Gestiti e realizzati a mano dal team di Bethesda Game Studios, i mondi pubblici propongono una parte delle possibilità e delle esperienze sostenute dai vari strumenti di personalizzazione dei mondi personalizzati. I mondi pubblici saranno disponibili per tutti i giocatori come una serie a rotazione di mondi Fallout a tema unico, ognuno dei quali proporrà una nuova combinazione di impostazioni disponibili nei mondi personalizzati.