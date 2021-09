Little Big Adventure tornerà con un nuovo videogioco

A distanza di ben ventisette anni dal primo capitolo, e a ventiquattro dal suo sequel, Little Big Adventure sta per tornare con un nuovo videogioco sotto la supervisione dei suoi autori originali, Frédérick Raynal e Didier Chanfray.

A confermarlo ci ha pensato via Twitter lo studio 2.21, una nuova software house che si occuperà proprio del ritorno di Little Big Adventure dopo essere riuscita ad assicurarsi i fondi per la creazione della compagnia e per i lavori sul videogioco. Il team precisa che lo sviluppo non è ancora partito in via ufficiale, pertanto potrebbe volerci un bel po’ prima di scoprire in che guai si cacceranno questa volta Twinsen e Zoe.

Condividi con gli amici Inviare